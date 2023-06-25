الهضيبي: يجب تفعيل "حركة عدم الانحياز" لمواجهة الاستقطابات العالمية

(مصراوي):

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه حكم البلاد، دشن عهدًا جديدًا من التقارب والتعاون بين مصر والهند، حيث رأي الرئيس ضرورة ملحة في توطيد العلاقات المصرية بدول الشرق في ظل انشغال الغرب بالأحداث العالمية المتتالية والتى كان آخرها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى وجود رغبة مشتركة من كلا البلدين لاستعادة الروابط التاريخية بين القاهرة ونيوديلهي وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية والاستفادة من قوة مصر وتأثيرها في محيطها العربى والأفريقي، فضلًا عن الحاجة الملحة لإعادة تفعيل "حركة عدم الانحياز" لمجابهة الاستقطابات الدولية الراهنة ولحاجة العالم إلى إحلال السلام ودفع عمليات التنمية لمواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف "الهضيبي"، أن زيارة رئيس الوزراء الهندى للقاهرة تأتي إمتداد لحرص كلا الدولتين على تنمية العلاقات على كافة مستوياتها سواءً السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، والتي بدأت بدعوة الرئيس للمشاركة كضيف رئيسي في الاحتفالات بيوم الجمهورية في يناير الماضي، مؤكدًا على أن العلاقات المصرية – الهندية تأسست على أسس التفاهم ومد جسور التعاون والصداقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري، مؤكدا على وجود حرص من جانب الهند للتعرف على الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر مؤخرًا، فضلاً عن الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة وقهر خطر الإرهاب الأمر الذي ألقى بظلال الأمن والاستقرار في مصر وعلى الأمن الإقليمي بأسره.

وأوضح أن الزيارة ستشهد مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات وتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات الهندية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مصر ، فضلاً عن جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح، وهو ما ظهر في حرص رئيس الوزراء الهندي على لقاء الدكتور شوقي علام ، مفتي الديار المصرية.