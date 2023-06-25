مسابقة العمال 2022.. الأوراق المطلوبة من الناجحين لاستلام العمل

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تبدأ وزارة الأوقاف، تسليم العمل للناجحين في مسابقة العمال 2022، في الـ 12 من يوليو المقبل، بالمحافظات التي تم توزيعهم عليها.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم منح العمال الجدد بالمساجد، الحد الأدنى للأجور بداية من تاريخ استلامهم العمل، وهو 3500 جنيه.

وطالبت وزارة الأوقاف، العمال الجديد بتسليم الأوراق الخاصة بهم، بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من يوم الـ 12 من يوليو المقبل.

وينشر "مصراوي" الأوراق المطلوبة من العمال الجدد بالمساجد على النحو التالي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي الوجهان (على أن تكون سارية) مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف.

3- إقرار موقع من المرشح أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية، بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال الأربع سنوات السابقة وعدم حصوله على مؤهل دراسي أعلى من الإعدادية.

4- نموذج الكشف الطبي من المجلس الطبي المختص بالتأمين الصحي وذلك لملء بياناته بمعرفة الموظف المختص وتوجيهه لأقرب مجلس طبي مختص بالتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي وعمل تحليل المخدرات.

5- شهادة الميلاد المميكنة.

6- صورة وثيقة ( قسيمة ) الزواج للمتزوج مع الأصل للاطلاع عليه.

7- أصل المؤهل الحاصل عليه.

8- شهاده تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

9- إقرار الذمة المالية.

10- إقرار الحالة الاجتماعية.

11- عدد أربع صور شخصية حديثة.

12- إقرار بقبول العمل بأي مديرية وفقا لاحتياجات الوزارة يوقعه أمام الموظف.

13- ملف لحفظ المستندات.

ويطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الأوقاف، يناير المقبل، مسابقة جديدة لتعيين 1000 إمام وألف عامل بوزارة الأوقاف في يناير 2024.

وتأتي المسابقة الجديدة تنفيذًا لموافقة رئيس الجمهورية على الإعلان عن ثلاثة آلاف وظيفة للأئمة وثلاثة آلاف وظيفة للعمال بوزارة الأوقاف على ثلاث سنوات بواقع ألف وظيفة للأئمة وألف وظيفة للعمال يناير من كل عام لمدة ثلاثة أعوام، وذلك لتمكين وزارة الأوقاف من القيام بدورها على أكمل وجه لخدمة الفكر الوسطي المستنير وعمارة بيوت الله (عز وجل).

اقرأ أيضا:

فرص عمل.. مسابقة جديدة لتعيين أئمة وعمال بالأوقاف في هذا الموعد