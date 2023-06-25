مصر للطيران : 300 رحلة لمدن الجذب السياحي في عيد الأضحى المبارك

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير 300 رحلة داخلية خلال الفترة من 26 يونيو إلى 8 يوليو المقبل ، وذلك خلال خطة استعداداتها لأجازة عيد الأضحى المبارك وتزامناً مع فترة الأجازات الصيفية في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى نحو الاستمرار في دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية للاستمتاع بمعالم مصر السياحية وزيارة مقاصدها الأثرية.

وقالت الشركة، في بيان لها من المخطط أن تسير 78 رحلة إلى شرم الشيخ ، و 82 رحلة إلى الغردقة ، و 66 رحلة إلى الأقصر ، و 74 رحلة إلى أسوان ، ليبلغ إجمالي عدد الرحلات 300 رحلة خلال الفترة من 26 يونيو إلى 8 يوليو المقبل .

وتابعت ام تكثيف الرحلات إلى المطارات السياحية الداخلية لتلبية الزيادة التى تشهدها حركة السفر خلال هذه الفترة لنقل المصريين والسائحين الراغبين في قضاء الأعياد في مناطق الجذب السياحية المصرية .