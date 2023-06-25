25 يونيو.. تذكار افتتاح الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية

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كتب- إسلام لطفي:

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 25 يونيو من كل عام، تذكار افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة بالأنبا رويس بالعباسية.

وفي مثل هذا اليوم من عام 1968 وفي السنة العاشرة لحبرية البابا كيرلس السادس وهو المائة والسادس عشر في سلسلة باباوات الكرسي المرقسي السكندري، احتفلت الكنيسة بافتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة القائمة بدير الأنبا رويس الذي كان يعرف أيضًا بدير الخندق.

وكما ذكر المركز القبطي الأرثوذكسي، أقيم لهذه المناسبة ولمناسبة عودة رفات القديس مرقس الرسول من روما بعد أن ظل في مدينة البندقية بإيطاليا أحد عشر قرنا أي منذ القرن التاسع للميلاد، احتفال ديني كبير رأسه البابا كيرلس السادس وشهده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلاسلاسي الأول إمبراطور إثيوبيا، وعدد كبير من رؤساء الأديان ومندوبي الكنائس في كل العالم كان من بينهم البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس.

وألقيت كلمات مهمة وبلغات مختلفة لهذه المناسبة من البابا كيرلس السادس ومن بطريرك السريان الأرثوذكس ومن الكاردينال دوفال رئيس البعثة الباباوية الرومانية وبطريرك جاثليق أثيوبيا والسكرتير العام لمجلس الكنائس العالمي وبطريرك موسكو وكل روسيا وقد عبر الكل عن فرحتهم بهذا اليوم السعيد وحيوا كنيسة الإسكندرية ذات التاريخ المجيد تحية تقدير وإكبار.

وفي نهاية الكلمات انتقل البابا ومعه رئيس الجمهورية وإمبراطور إثيوبيا إلى مدخل الكاتدرائية الجديدة وأزاحوا الستار عن اللوحة التذكارية التي أقيمت تخليدًا لهذا اليوم التاريخي.

وشهد الحفل الصحفيون ومندوبو وكالات الأنباء العالمية والإذاعة والتليفزيون فضلا عن ستة آلاف بين مصريين وأجانب.