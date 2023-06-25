خالد بدوي: ملتقى الأحزاب حوار وطني مصغر وفرصة لتحديد أولويات المواطنين

كتب- نشأت علي:

قال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرحلة الأولى من ملتقى الأحزاب السياسية المصرية والتي شهدت مشاركة كثيفة من مختلف الأحزاب وكبار قيادتها، فرصة للأحزاب للتكامل في ما بينها حول أولويات المرحلة المقبلة؛ سواء التشريعية أو المجتمعية.

وأضاف بدوي، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن إطلاق عدة مراحل للملتقى في مختلف المحافظات يُسهم في التواصل مع جميع المواطنين، مثمنًا تلك الخطوة التي تسهم في مد جسور التواصل وفتح قنوات جديدة مع تلك الأقاليم التي عانت التهميش السياسي لعقود .

وأكد عضو مجلس النواب أن تجمع هذا العدد الكبير من الأحزاب على مائدة واحدة يعتبر الأول في مصر، وهو بمثابة حوار وطني مصغر، بعد انطلاق الحوار الوطني الذي أحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية في مصر؛ بل مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

ويهدف الملتقى السياسي للأحزاب إلى طرح جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وما رؤيتها للعام المقبل؛ من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية، ويشمل الأعضاء المشاركين: أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيري، ومن المقرر أن ينطلق خلال ثلاث مراحل أخرى في سوهاج وشرق الدلتا والإسكندرية.