وزيرة التخطيط: الانتهاء من تحويل مجمع التحرير إلى فندق خلال عام ونصف

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الانتهاء من إعادة تطوير مجمع التحرير خلال عام ونصف.

وقالت هالة السعيد، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، إنه يتم تطوير مجمع التحرير بالشراكة بين الحكومة المصرية وتحالف أمريكي إماراتي لتحويله إلى فندق.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه سيتم تحويل مبنى مجمع التحرير إلى فندق بيت القاهرة أو "كايرو هاوس".

وتابعت الدكتورة هالة السعيد، أن العمل في تطوير مجمع التحرير بدأ من الداخل ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام أو عام ونصف العام.

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