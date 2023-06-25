وزيرة التخطيط: بناء فندق على أرض الحزب الوطني بالتحرير

كتب- محمد نصار:

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مصير أرض الحزب الوطني في وسط البلد.

وقالت هالة السعيد، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، إن أرض الحزب الوطني سيتم استخدامها لإنشاء فندق سكني وتجاري وإداري.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن المشروع يتم بالشراكة بين الحكومة المصرية والمستثمرين، حيث تدخل الحكومة بالأرض مقابل حصة 25% من العائدات.

وأشارت إلى أنه في خلال أسبوعين سيتم ترسية عرض المشروع على إحدى الشركات الاستثمارية المتقدمة بعد الانتهاء من تقييم العروض المقدمة من المستثمرين.

وتابعت: راعينا أن مبنى المتحف المصري في التحرير يبان ولا يحدث تظليل على سطحه في حالة استخدام أرض الحزب الوطني.

اقرأ أيضًا

الإعلان عن مئات الوظائف الحكومية قريبا.. تفاصيل ومواعيد التقديم لشغل فرص العمل الجديدة

قبل عيد الأضحى.. ضبط مجزر غير مرخص بمنطقة مهجورة في الخليفة

"معلومات الوزراء": الطلب العالمي على النفط سيرتفع بنسبة 6٪ بين عامي 2022 و2028

ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة