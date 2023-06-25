250 أتوبيسا.. تخصيص 25 خط نقل عام لخدمة الحدائق بالقاهرة في العيد

كتب- محمد نصار:

طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، هيئة النقل العام، بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين في عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على توفير وحدات طوارئ بجميع جراجات الهيئة للتدخل السريع والدفع بسيارات إضافية في حال الحاجة إليها.

كما كلف المحافظ، غرفة العمليات المركزية بالهيئة، بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيا لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل على مدار 24 ساعة والتدخل في حالة وجود أي تكدس أو الحاجة لتحويل خطوط السير.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تخصيص 25 خط خدمة خاصة للعيد للأماكن التي يقبل عليها المواطنون خاصة الحدائق والمنتزهات يعمل عليها 250 أتوبيسا.

وأشار إلى أن هيئة النقل العام لديها 193 خطا ثابتا يعمل عليها ما يقارب 3000 أتوبيس بالإضافة إلى 2700 ميني باص لتغطي القاهرة بالكامل.

وشدد محافظ القاهرة على هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع حالة الطوارئ وإيقاف الإجازات بين العاملين وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وساحات الصلاة ورفع مخلفات الذبح أولًا بأول.

وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بها، والتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري لشن حملات على الأسواق والمرور على أماكن بيع اللحوم للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية واشتراطات البيئة والتأكد من حصول العاملين بها على شهادات صلاحية سارية المفعول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة على مسئولي المرور وشرطة المرافق بتعيين خدمات مرورية لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ وتكثيف التواجد الأمني للتصدي لأي مخالفات، ومنع تواجد الباعة الجائلين.