رئيس الإنجيلية يهنئ الرئيس والمصريين بعيد الأضحى
كتب- إسلام لطفي:
بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال رئيس الإنجيلية في نص البرقية: "يسعدني أن أبعث لكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ، بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونصلي أن يعيده الله على مصر الغالية وشعبها العظيم، بالخير والمحبة والسلام".
كما بعث رئيس الإنجيلية برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وإلى كل من وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والقوى العاملة والتجارة والصناعة والمالية والإسكان والبيئة والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.
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