بعد قليل.. إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية عام 2022

كتب- مصراوي:

تعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اجتماع المجلس رقم 180 لمجلس الأكاديمية بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية ونائب رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضاء المجلس، بقاعة الاجتماعات الكبرى – الدور السابع بمبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية.

ومن المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022 جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية، كما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الرواد، وجوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعام 2022، والتي تمنحهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويا، وسيتم أيضا الإعلان عن أسماء السادة الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام ٢٠٢١.

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