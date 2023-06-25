عيد الأضحى 2023.. منع شوادر الأضاحي بالطرق العامة في القاهرة

كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني لمتابعة توافر جميع الخدمات للمواطنين طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحي بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مع حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مع سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع هيئة النظافة لتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد الكبرى التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى، وتوفير العمالة والمعدات اللازمة لرفع مخلفات الذبح على الفور حفاظا على البيئة وصحة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء، ضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين والشئون الصحية ومباحث التموين للمرور على محلات الجزارة والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، مع تكثيف الحملات لمنع الذبح خارج المجازر، بالإضافة إلى تكثيف حملات رفع الإشغالات من الطرق العامة والأرصفة وبصفة خاصة إشغالات المقاهي والكافيهات بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق.​​