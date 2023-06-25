سمير ابو الخير رئيسا لمنطقة الجيزة الأزهرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كلف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، الدكتور سمير أبو الخير الوكيل الشرعي لمنطقة الجيزة الأزهرية، بمنصب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

يأتي ذلك خلفا للدكتورة فاطمة الأحمر الرئيس السابق للإدارة المركزية لمنطقة الجيزة، والتي بلغت السن القانونية للمعاش، خلال الأيام الماضية.

ويعد الدكتور سمير أبو الخير رئيس منطقة الجيزة الأزهرية، من أكفأ قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، وله خبرة طويلة في تدريس العلوم الشرعية والعمل الإداري، وتولى قبل ذلك منصب رئيس منطقة الجيزة، ويتمتع بعلاقات طيبة وحب وتقدير الجميع داخل الأزهر وخارجه.

واحتفلت منطقة الجيزة الأزهرية، أول أمس، ببلوغ الدكتورة فاطمة الأحمر رئيس المنطقة، السن القانونية للمعاش.

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وبدأ الأزهر الشريف، صباح اليوم، فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد بجميع أنواعها "عادي - خاص - نموذجي"، وحتى الـ 17 من يوليو المقبل.

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