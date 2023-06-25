طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي.. رئيس "صحة الشيوخ" يشيد بالعلاقات المصرية- الهندية

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بزيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إلى القاهرة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنها تأتي في ضوء ما تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهي من طفرة غير مسبوقة على كل الأصعدة، منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، في بيان له اليوم الأحد، أن الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسي ورئيس دولة الهند، خلال الفترات الأخيرة، تؤكد أن الرئيس السيسي يمتلك خبرة سياسية واقتصادية كبيرة؛ يستطيع من خلالها فتح المزيد من المجالات الاستثمارية والاقتصادية لمصر، متطلعاً خلال زيارته للاستفادة من النهضة الاقتصادية لدولة الهند، وما حققته الهند من معدلات نمو سريعة ومتنامية.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن مصر والهند تجمعهما علاقات سياسية متميزة، إلى جانب العلاقات التجارية والاقتصادية التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وأشار النائب الدكتور علي مهران إلى أن الرئيس السيسي زار الهند أكثر من مرة هذا العام، وتعد تلك الزيارات إنجازاً سياسياً واقتصادياً مهماً يؤكد وجود مصر كركيزة للاستقرار والتنمية في المنطقة، وستكون مناسبة جيدة لطرح وتوضيح مصر للجانب الهندي وللمجتمع الدولي ما تقوم به مصر، وترويج لبرنامجها الاقتصادي ورؤيتها العالمية بشأن الإدارة الاقتصادية، مما يتيح الفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وتعزيز النهوض الاقتصادي.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن الهند كان لها دور في مصر منذ ستينيات القرن الماضي في تأسيس دول عدم الانحياز، وكانت مصر لها دور والهند لها دور، وبالتالي العلاقات طيبة بين البلدَين؛ سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.