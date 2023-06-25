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اليوم.. صرف معاشات يوليو للمحامين

04:30 ص الأحد 25 يونيو 2023
اليوم.. صرف معاشات يوليو للمحامين

عبدالحليم علام نقيب المحامين

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كتب- إسلام لطفي:

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف معاشات شهر يوليو 2023، اعتبارًا من اليوم الأحد.

كما قرر النقيب العام صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفيين، بواقع 500 جنيه.

ونص القرار على صرف معاشات شهر يوليو 2023 اعتبارا من يوم الأحد، كما يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات ولجميع أسر المحامين المتوفين بواقع 500 جنيه.​

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نقيب المحامين عبدالحليم علام صرف معاشات شهر يوليو عيد الأضحى

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