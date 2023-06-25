اليوم.. صرف معاشات يوليو للمحامين
كتب- إسلام لطفي:
أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف معاشات شهر يوليو 2023، اعتبارًا من اليوم الأحد.
كما قرر النقيب العام صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفيين، بواقع 500 جنيه.
ونص القرار على صرف معاشات شهر يوليو 2023 اعتبارا من يوم الأحد، كما يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات ولجميع أسر المحامين المتوفين بواقع 500 جنيه.
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