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طلب إحاطة بشأن التعدي على المساحات الخضراء في أكتوبر

12:04 ص الأحد 25 يونيو 2023
طلب إحاطة بشأن التعدي على المساحات الخضراء في أكتوبر

الدكتور هشام حسين

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كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والوحات، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن مشكلة التعدي على المساحات الخضراء والبناء عليها بالمخالفة في أكتوبر

وقال: للأسف الشديد أغلب الشركات العاملة في أكتوبر ومناطق حدائق أكتوبر لا تلتزم بالمخططات التفصيلية الصادر بها قرار العمل، وفي مقدمتها مخالفة الأماكن المخصصة للمساحات الخضراء والحدائق.

وأكد النائب، أن أغلب الشركات بعد بيع الوحدات للحاجزين وتتضمن العقود توفير كافة الخدمات وبينها المساحات الخضراء في مناطق متفرقة، إلا أنه بعد ذلك يصطدم الحاجزين بقيام تلك الشركات ببيع هذه المناطق لمشروعات استثمارية وتجارية.

وقال هشام حسين: بالرغم من شكاوى الحاجزين للجهات المعنية، إلا أنه بدون أي تحرك.

وتابع عضو مجلس النواب: هذه التعديات بالإضافة إلى أنها مخالفة لبنود التعاقد، فهي أيضا تتعارض مع توجهات الدولة في مواجهة التغيرات المناخية بالتوسع في المناطق الخضراء، فضلا عن أن الحاجزين قاموا بدفع مقابل هذه الخدمات.

وطالب هشام حسين، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمراجعة كافة الشركات العاملة في مناطق أكتوبر المختلفة لبيان مدى التزامها بالمخططات، فيما يتعلق بالمساحات الخضراء.​

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الدكتور هشام حسين لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية التعدي على المساحات الخضراء حدائق أكتوبر

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