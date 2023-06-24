قيادية بـ"حماة وطن": نحتاج إنشاء مجلس لإتاحة المعلومات للمستثمر في القطاع الخاص

كتب- إسلام لطفي:

قالت الدكتورة زينب نوار، وكيلة اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن ومدرسة الاقتصاد في الجامعة البريطانية، إنَّ الأزمة الحالية التي يمر بها العالم، هي تصارع ما بين الحضارات.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي": في وقت من الأوقات كان هناك الحرب الباردة والولايات المتحدة الأمريكية هي القطب المهيمن وهي القوى الوحيدة المهيمنة، ونتيجة التطورات التي حدثت وظهور عدة قوى، أصبح على الساحة العالمية الاقتصادية والسياسية عدة قوى تتصارع لتحديد من يكون له أكبر حصة ويكون المسيطر.. الأزمات التي نمر بها حاليًّا نتجت عن الظروف العالمية والتصارع.

وتابعت: يجب التغيير من طريقة التفكير والتعامل مع المشكلات الاقتصادية ونكون أكثر سرعة ويكون لدينا درجة من درجات التنبؤ والاستباقية، لأنَّه إذا أردنا أن نحمي المجتمع والموارد للأجيال المستقبلية، يجب الحفاظ على نسبة من معدلات النمو التي تضمن ألَّا يكون هناك أثر سلبي على مستوى رفاهية المواطن، ومن ثم يجب التركيز بطريقة مختلفة والبحث عن الفرص.

واستطردت: ولا زال لدينا فرصة في ظل التحديات العالمية، لأنَّ أغلب الدول منشغلة بالصراعات وكل دولة تحاول أن تبحث عن مكان وسط الصراعات، ويجب أن نبحث عن تحقيق أي فرصة والعمل على ملفات اقتصادية بطريقة أسرع واقتناص الفرص وسط الظروف العالمية، لأن هذا ما يجب التفكير فيه للتعامل مع الأزمة.

وأشارت إلى ضرورة التعامل بطريقة مختلفة مع الأزمات بفكر مختلف وخارج عن الصندوق والبحث عن فرص وتدعيم ومساندة الحكومة للقطاع الخاص والعمل على إتاحة معلومات.

وأكدت أهمية إنشاء مجلس يُساعد في إتاحة المعلومات للمستثمر في القطاع الخاص وأن يدخل أسواق بعينها وكيفية التعامل مع أسواق مختلفة.