وزراء ونواب في عزاء حرم وزير الداخلية الأسبق - (صور)

كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء اليوم؛ عزاء حرم اللواء محمد عبدالحليم موسى، وتلقى العزاء نجلاه؛ وليد ووفاء عبدالحليم موسى، وكذلك الإعلامي أحمد موسى.

وحرص عدد كبير من الشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء وجاء على رأسهم؛ الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتورة غادة والي المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC) ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، الإعلامي أحمد موسى، عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق، الدكتورة نيفين جامع، الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، الدكتور صفوت النحاس، النائب مصطفى سالم وكيل الخطة والموازنة، اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية الأسبق، المحامي محمد حمودة، وحرب الدهشوري رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وغيرهم.

ولد اللواء محمد عبدالحليم موسى 1930م، هو خامس وزير داخلية في عصر مبارك بعد اللواء النبوي إسماعيل، ثم اللواء حسن أبو باشا، ثم اللواء أحمد رشدي ثم اللواء زكي بدر، من قرية أم خنان مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عمل مديرًا للأمن العام، ثم محافظًا لمحافظة أسيوط ثم وزيرًا للداخلية.

وتخرج في كلية الشرطة عام 1954، مناصبه الإدارية تدرج في الكثير من المناصب الأمنية في مصلحة الأمن العام وإدارة مباحث أمن الدولة، وتم تعيينه محافظًا لأسيوط عام 1987 حتى عُين وزيرًا للداخلية في يناير 1990 حتى إقالته في إبريل عام 1993 وشهدت الفترة التي تولى فيها موسى وزارة الداخلية المصرية أحداثًا متوترة، إذ تصاعدت المواجهة الدموية المسلحة بين الأجهزة الأمنية والجماعات الأصولية المسلحة أمثال الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد الإسلامي.