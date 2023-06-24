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غدا.. انطلاق المحطة الخامسة لمبادرة "أنت مش لوحدك"

06:21 م السبت 24 يونيو 2023
غدا.. انطلاق المحطة الخامسة لمبادرة "أنت مش لوحدك"

الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية

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كتب- محمد شاكر:

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش، النسخة الخامسة من مبادرة "أنت مش لوحدك"، مستضيفاً 20 طفلاً من أطفال دار البسمة لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، وذلك غداً الأحد 25 يونيو 2023 من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الثالثة عصراً في رحاب مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين بمنطقة الهرم.

وقد أعدت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي تحت إشراف الفنان أيمن هلال برنامجاً فنياً وترفيهياً للأطفال يتضمن زيارة لمتحف عميد الأدب العربي يعقبها عرضاً للعرائس ثم ورشة رسم وتلوين لمدة ساعة، مع عروض للتنورة واستعراضات فنية متنوعة فضلاً عن إهداء هدايا رمزية يساهم بها أفراد وشركات من المجتمع المدني لإدخال البهجة على نفوسهم.

تجدر الإشارة أن مبادرة "أنت مش لوحدك" أطلقتها وزارة الثقافة في يناير الماضي وتبناها قطاع الفنون التشكيلية، وتهدف إلى زيادة مساحة الدعم والرعاية للفئات الخاصة من الأطفال والنشء وتُقام بشكل شهري بمواقع وضيوف مختلفين.

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وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية أطفال دار البسمة الأيتام

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