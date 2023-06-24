الرئيس السيسي يهنئ فرسان مالطا بالعيد القومي
القاهرة- أ ش أ:
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس فرسان مالطا جون دنلاب بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عاطف عبدالحميد إلى سفارة فرسان مالطا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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