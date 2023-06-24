رئيس وزراء الهند لدى وصوله إلى القاهرة: اتطلع إلى المحادثات مع الرئيس السيسي
القاهرة- أ ش أ:
أعرب رئيس وزراء الهند ناريندا مودي عن التطلع إلى المحادثات التي سيجريها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال "مودي" في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم السبت، لدى وصوله إلى مصر - "وصلت إلى القاهرة. إنني على ثقة بأن هذه الزيارة سوف تسهم في تعزيز علاقات الهند مع مصر".
وتابع: "وإنني أتطلع إلى المحادثات مع الرئيس السيسي والمشاركة في الفعاليات الأخرى".
كما وجه الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اللفتة الخاصة بالترحيب به في المطار لدى وصوله إلى القاهرة.. معربا عن تمنياته أن تزدهر العلاقات الهندية المصرية بما يحقق النفع لشعبي أمتينا.
ووصل رئيس وزراء الهند في وقت سابق اليوم إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس السيسي.
ومن المقرر أن يعقد مودي خلال زيارته الأولى إلى مصر سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسئولين المصريين، كما يلتقي وأبناء الجالية الهندية بمصر.
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