وزير النقل يوجه بتوفير معدات تصنيع قطع الغيار محليا بالجودة المطلوبة

الأزهر: لا مجال للمحسوبيَّة تمامًا في مسابقة الابتعاث الخارجي

كتب- محمد نصار:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العامة العادية رقم 21 للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (إيرماس) حيث تم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي عن القوائم المالية المعدلة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على قائمة المركز المالي.

واستعرض الوزير، أعمال العمرات المختلفة حيث تم تنفيذ 565 عمرة عمومية واسمية للجرارات على مدار العام منها 177 عمرة مختلفة الأنواع (جسيمة - متوسطة - خفيفة) و131 عمرة (اسمية) داخل ورش إيرماس بالإضافة إلى 257 جرارا بورش الهيئة المختلفة خلال عام 2022.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل.

وأكد وزير النقل ضرورة الاستمرار في عقد كل أنواع الدورات التدريبية لجميع العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج.

وشدد على عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد.

ووجه الوزير، الشكر لمجلس الإدارة والعاملين بالشركة على جهودهم المبذولة في تنفيذ خطة الإصلاح المخططة وتحقيق أرباح للشركة.