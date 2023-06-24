إعلان

BBC

زيارة مفاجئة.. وزير الزراعة يوجه بتوفير السلع بأسعار مخفضة في منافذ الوزارة

01:53 م السبت 24 يونيو 2023
  • عرض 6 صورة
    وزير الزراعة يوجه بتوفير السلع بأسعار مخفضة في منافذ الوزارة
  • عرض 6 صورة
    وزير الزراعة يوجه بتوفير السلع بأسعار مخفضة في منافذ الوزارة
  • عرض 6 صورة
    وزير الزراعة يوجه بتوفير السلع بأسعار مخفضة في منافذ الوزارة
  • عرض 6 صورة
    وزير الزراعة يوجه بتوفير السلع بأسعار مخفضة في منافذ الوزارة
  • عرض 6 صورة
    وزير الزراعة يوجه بتوفير السلع بأسعار مخفضة في منافذ الوزارة
  • عرض 6 صورة
    وزير الزراعة يوجه بتوفير السلع بأسعار مخفضة في منافذ الوزارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد مسعد:

أجرى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، زيارة مفاجئة للمنافذ التابعة للوزارة ومعرض "خير مزارعنا لأهالينا" يرافقه المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وبعض قيادات الوزارة وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين.

ووجه القصير، المسئولين عن منظومة المنافذ ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة اللحوم والالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.

واستمع وزير الزراعة إلى رأي بعض المواطنين واقتراحاتهم بشأن جودة وأسعار السلع التي تقدمها الوزارة واستمرار ضخها في منافذها خلال عيد الأضحى المبارك.

سوق مصراوى

السيد القصير وزير الزراعة السلع الأساسية منافذ الوزارة معرض خير مزارعنا لأهالينا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

رئيس جهاز النوبارية الجديدة يتفقد مستوى الخدمات وأعمال التطوير
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| الثانوية العامة.. وزير التعليم: تصحيح الأسئلة المقالية عبر التابلت