"مياه القاهرة" تعلن أماكن مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال عيد الأضحى



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، استمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع التابعة للشركة يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك بالمراكز الآتية:

1- مركز خدمة عملاء وسط المدينة الكائن (42 شارع رمسيس – أمام مسجد الفتح).

https://goo.gl/maps/yheJYoGA9TggFuMJ6

2- مركز خدمة عملاء الحي العاشر الكائن (مدينة نصر – المنطقة العاشرة – شارع الخزان من شارع الصواف من شارع أحمد الزمر – بجوار مسجد الخزان).

https://goo.gl/maps/pABqShhh4Hb2ymSZ7

3- مركز خدمة عملاء المقطم الكائن (خلف بلوك 150 من شارع صبحي حسين – من شارع 9 – خلف حي المقطم).

https://goo.gl/maps/RLYDAw2qKoD7L7Ky8

4- مركز خدمة عملاء عين الصيرة الكائن (1 شارع صلاح سالم – بجوار مخزن الأنابيب – عين الصيرة).

https://goo.gl/maps/AkgPv7EtwEa6reTn7

5- مركز خدمة عملاء حلوان الكائن (3 شارع أحمد أنسي – ناصية شارع برهان – ميدان الشهداء).

https://goo.gl/maps/Vc5ZRMSnf3yYLoL47

6- مركز خدمة عملاء الوايلي الكائن (٩ شارع مرفق المياه ميدان الفردوس من أحمد سعيد أمام نادي مياه القاهرة).

https://goo.gl/maps/mPBhXzcCtuYqfohu9

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة، إنه تم رفع حالة الطوارىء بجميع المواقع التابعة للشركة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك لاستدامة الخدمات التي تقدمها الشركة والاستعداد لأي أعمال طارئة.

ويمكن التواصل والاستفسار عبر الخط الساخن 125 أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125 .