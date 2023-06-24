الاشتباه في تهريب 24 كجم من مخدر "الآيس".. وإجراء عاجل من مطار شرم الشيخ
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كتب- محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي محاولة تهريب 24 كجم من مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مخدر الآيس، مع راكبين أوكرانيين الجنسية فور وصولهما من دولة بولندا، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.
وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بولندا على طائرة خطوط SkyUp، اشتبه سلام لطفي، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب وراكبة أثناء محاولتهما الخروج من صالة الوصول، وتبين من مراجعة جوازات السفر أن جنسيتهما أوكرانية وقادمين من بولندا، وتلاحظ ارتباكهما وترددهما في الإجابة على الأسئلة المتبعة، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ضياء الدين محمد، مأمور الفحص، والذي أفاد بوجود كثافات معتمة في الحقائب.
وفتش أحمد علي، مأمور الجمرك، حقائب الراكب، وفتش محمد عادل سلام، مأمور الجمرك، حقائب الراكبة، واكتشفا وجود قاع خشبي زائف تم كسره وعثرا على لفائف كبيرة الحجم بطول الحقائب تحت القاع الخشبي ملفوفة باللاصق العاكس، وبفتحها تبين وجود 24 كجم من مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مخدر الآيس.
وقرر أحمد السيد النجار، مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرير محضري ضبط رقمي 3 و4 لسنة، وذلك بعد العرض على الدكتور أحمد حسين، مدير عام الإدارة لجمارك فروع جنوب سيناء، الذي قرر عرضهما على النيابة، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك.
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