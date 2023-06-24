خطوات التأكد من سلامة عداد الكهرباء في حالة نفاذ شحن الكارت بسرعة

كتب- محمد صلاح:

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تقديم النصائح للمواطنين؛ حتى يستطيعوا استخدام الكهرباء الاستخدام الأمثل لها.

ويوضح "مصراوي" خلال التقرير التالي كيفية التأكد من سلامة عداد الكهرباء، وَفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والتي جاءت كالتالي:

وتوجد عدة خطوات من خلالها يتم التأكد من سلامة عداد الكهرباء، نوضحها في ما يلي:

- يتم فصل أجهزة المنزل؛ بما فيها شواحن الموبايل، كما يتم فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة.

- بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال، يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كل الأجهزة.

- أما بالنسبة للعداد مسبق الدفع، العداد الذي يتم شحنه من خلال الكارت، يتم تسجيل الرصيد المتبقي بالعداد بعد فصل كل الأجهزة.

- بعد مرور 15 دقيقة من الفصل ، قم بإعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى، وبعد ذلك قم بتسجيل قراءة العداد مرة أخرى.

- وبالنسبة إلى العداد مسبق الدفع، يتم تسجيل المبلغ المتبقي بالعداد مرة أخرى.

- إذا كانت القراءة ثابتة يكون العداد الميكانيكي والديجيتال سليماً، وإذا كان المبلغ المتبقي ثابتاً يكون العداد مسبق الدفع سليماً.

- إذا تغيرت القراءة بالعداد الميكانيكي أو العداد الديجيتال أو تغير المبلغ المتبقي بالعداد مسبق الدفع، ينصح بالتوجه للشركة لطلب فحص العداد معملياً.