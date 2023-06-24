الرقابة الصحية: اعتماد مستشفى تخصصي بالأقصر.. وتسجيل 3 وحدات طب أسرة

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، والتي تضمنت اعتماد مستشفى حورس التخصصي بالأقصر، ووحدة طب أسرة السعيدية بالإسماعيلية، ومركز ايفين لعلاج الأوردة بمحافظة الاسكندرية.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في بيان، أن موافقة اللجنة على تسجيل واعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير المراجعين الخاصة بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).

وشملت قرارات اللجنة كذلك تسجيل مستشفى الطوارئ والحوادث بمجمع الجلاء العسكري بمحافظة القاهرة، وكذلك منح شهادات التسجيل لكل من: وحدة طب أسرة شندورة، ووحدة طب أسرة السلام 1 بمحافظة السويس.

جدير بالذكر أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تتيح من خلال موقعها الالكتروني www.gahar.gov.eg أدلة معايير GAHAR لمختلف أنواع المنشآت الصحية باللغتين العربية والانجليزية، وفيديوهات تعريفية، إلى جانب خدمات الدعم الفني للمنشآت الصحية الراغبة في الحصول على شهادة التسجيل أو الاعتماد سواء من خلال الزيارات الميدانية أو الدعم عن بعد، فضلا عن أدوات التقييم الذاتي لتقييم المنشآت الصحية لمتطلبات التسجيل أو لمعايير الاعتماد والتي يتيحها الموقع مجانا.

وللاطلاع على المنشآت الصحية المسجلة المعتمدة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يرجي زيارة الرابط: اضغط هنا