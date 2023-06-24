عيد الأضحى.. أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



كتب- محمد سامي:

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وقالت الوزارة إنه يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 195 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة بـ160 جنيهًا، واللحوم الضأن الطازجة من كينيا بسعر 250 جنيهاً، حيث يتم استيراد خراف حية من كينيا وذبحها داخل الأراضي المصرية، وطرحها بمنافذ الوزارة، كما يتم طرح الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيهًا للكيلو.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم؛ سواء ‏أكانت حية أم مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول إفريقية بالإضافة إلى ‏دول الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا؛ لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.

وأوضحت أمل دوابة، العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن فروع المجمعات التابعة للشركة تطرح حاليًّا كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة المجمدة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيادة طرح المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من كل السلع والمنتجات، وأنه يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية والفروع التابعة للشركة البالغ عددها 310 منافذ بالقاهرة والجيزة، بجانب أيضاً منافذ مشروع جمعيتي بمنتجات اللحوم والسلع الغذائية طوال الوقت، لافتة إلى حرص وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.