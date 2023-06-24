وزير الزراعة يبحث التعاون مع جامعة حلوان في البحوث الزراعية التطبيقية



كتب- أحمد مسعد:

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وجامعة حلوان من خلال الهيئات والمراكز العلمية والبحثية التابعة للطرفين.

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وخلال اللقاء، أكد وزير الزراعة أن البحث العلمي يعتبر الركيزة الأساسية التي تقوم عليها اقتصادات الدول خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن هناك دعما كبيرا من القيادة السياسية للبحث العلمي التطبيقي وأن وزارة الزراعة لديها أكبر مركزين للبحوث التطبيقية، وهما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، ويضم المركزان مجموعة من الخبراء والباحثين على مستوى عالٍ من الكفاءة تعمل جميعها للنهوض بمنظومة الزراعة.

كما توجد علاقة وثيقة بين باحثي هذه المراكز وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، خاصة كليتي الزراعة والطب البيطري ومراكز البحوث الأخرى وأكاديمية البحث العلمي وكل الجهات ذات الصلة بالبحث العلمي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية في كثير من المجالات ومنها حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية

وقال "القصير" إن الوزارة يمكنها التعاون مع جامعة حلوان في مجالات عدة منها التغيرات المناخية والميكنة الزراعية الحديثة لصغار المزارعين والصوب الزراعية التعليمية وتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي والتصنيع الزراعي والأمصال واللقاحات البيطرية وكذلك تدريب الطلاب وشباب الباحثين.

وأشار إلى استعداد الوزارة لتقديمها خبرتها للجامعة من أجل إنشاء واستحداث برامج بحثية تواكب التطورات والنهضة التي تشهدها مصر في المجالات الزراعية المختلفة، وأضاف أنه يمكن توقيع بروتوكول في هذا الشأن يحدد أطر التعاون المستقبلي.

من جانبه أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن تطلعه إلى التعاون مع وزارة الزراعة في جميع المجالات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والخدمات البيطرية، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان من أقدم الجامعات المصرية وتشمل 23 كلية و49 وحدة ذات طابع خاص بالإضافة إلى عدد من البرامج العلمية المستحدثة وفيها 230 ألف طالب، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائما لتطوير برامجها حتى تواكب سوق العمل.

كما أشار "قنديل" إلى أن المباحثات بين الجامعة ووزارة الزراعة تمثل خطوة مميزة من أجل التعاون مع الجامعة في عدد من المجالات وفي في الأبحاث التطبيقية، بالإضافة إلى إمكانية المشاركة المتميزة بين المراكز البحثية التابعة لكلا الجانبين، والجامعة لديها برامج كثيرة مهمة تعتمد على البحث العلمي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق التعاون بين الجامعة والوزارة في ظل أهمية ربط المنتج البحثي بالجانب التطبيقي، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام رفاعي، والدكتور وليد السروجي، والدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، وبعض قيادات الوزارة والجامعة، وممثل عن وزارة الإنتاج الحربي.