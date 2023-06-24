رئيس الوزراء يكشف مصير مقابر محور صلاح سالم
كتب- مصراوي:
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مقابر محور صلاح سالم تنفيذًا لتكليفات الرئيس بإنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة.
وأدلى رئيس الوزراء بتصريحات إعلامية، خلال جولته، اليوم السبت، مؤكدا أنه تم إنشاء أكثر من 20 ألف مقبرة، لافتا إلى أن المقابر القديمة سيتم استخدام أماكنها في إنشاء متنزهات أو طرق ولكن لن يتم البناء عليها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إعادة صياغة هذه المنطقة، معقبا: لا يعقل أن تكون مقبرة الزعيم أحمد عرابي بهذا الشكل.
وتابع أنه توجد مقابر معرضة للانهيار، مشددا على اهتمام الدولة بالحفاظ على القاهرة التاريخية.
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