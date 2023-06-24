السيسي يعود إلى مصر بعد مشاركته في قمة باريس للتمويل العالمي الجديد
عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس .
وكان الرئيس السيسي قد دعا، خلال كلمته بقمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، في باريس أمس، الدول المتقدمة لضخ 100 مليار دولار؛ للمساهمة في النهوض بالبنية الأساسية في قارة إفريقيا.
كما التقى الرئيس السيسي على هامش القمة بعدد من الرؤساء وقادة الدول والمسئولين لبحث أوجه التعاون المشترك.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 160 جنيها.. أسعار الخلاطات الكهربائية المحمولة بالأسواقتفاصيل
-
أفضل مشروبات لحرق دهون الجسم قبل العيد تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
أفضل هدايا وديكور لعيد الأضحى بأسعار تبدأ من 99 جنيهاتفاصيل
-
أفضل شواية جريل والأكثر مبيعاً في 2023 يبدأ من 62 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات لتبييض الأسنان في المنزل تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
قبل عيد الأضحي.. إليك أنواع وأسعار "الشوايات"تفاصيل
فيديو قد يعجبك: