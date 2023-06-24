إعلان

BBC

السيسي يعود إلى مصر بعد مشاركته في قمة باريس للتمويل العالمي الجديد

08:55 ص السبت 24 يونيو 2023
السيسي يعود إلى مصر بعد مشاركته في قمة باريس للتمويل العالمي الجديد

السيسي يصل مقر انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي ال

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس .

وكان الرئيس السيسي قد دعا، خلال كلمته بقمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، في باريس أمس، الدول المتقدمة لضخ 100 مليار دولار؛ للمساهمة في النهوض بالبنية الأساسية في قارة إفريقيا.

كما التقى الرئيس السيسي على هامش القمة بعدد من الرؤساء وقادة الدول والمسئولين لبحث أوجه التعاون المشترك.

سوق مصراوى

السيسي قمة باريس الرئيس السيسي يعود السيسي وماكرون

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market