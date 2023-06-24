السيسي يعود إلى مصر بعد مشاركته في قمة باريس للتمويل العالمي الجديد

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس .

وكان الرئيس السيسي قد دعا، خلال كلمته بقمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، في باريس أمس، الدول المتقدمة لضخ 100 مليار دولار؛ للمساهمة في النهوض بالبنية الأساسية في قارة إفريقيا.

كما التقى الرئيس السيسي على هامش القمة بعدد من الرؤساء وقادة الدول والمسئولين لبحث أوجه التعاون المشترك.