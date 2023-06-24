وزير الري: انقطاع مياه الشرب في بورسعيد خارج اختصاصنا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه تلقى مئات الرسائل والمكالمات بخصوص انقطاع المياه عن بعض مناطق بورسعيد، وأيضًا التساؤل عن جدوي زيارتنا إلى المحافظة.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه متفهم جدًا ذلك، ولذلك تحرك فورًا إلى ترعة بورسعيد، لافتاً إلى أنه تفقد الأمر بنفسه.

وأشار إلى أن هناك مشكلة في أحد المواسير الأساسية وجاري اصلاحها من قبل الجهات المسؤولة وهي خارج اختصاصات وزاره الري.

وتابع وزير الموارد المائية والري: "تأكدنا انه لا يوجد أي تقصير في مناسيب المياه وهو الدور المعنية به وزارة الموارد المائية والري".