بعد وفاته.. 9 معلومات عن اللواء محمود خلف قائد الحرس الجمهوري الأسبق



كتب- محمد شاكر:

توفي صباح أمس الجمعة، اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، قائد الحرس الجمهوري، كبير الياوران، محافظ الأقصر الأسبق.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات حول اللواء محمود خلف.

- اللواء أركان دكتور محمود خلف، قائد قوات الحرس الجمهورى السابق، من مواليد 1942 تقريبًا، التحق بالمراحل التعليمية المختلفة حتي ألتحق بالكلية الحربية وتخرج منها عام 1964، وانضم لقوات الصاعقة المصرية.

- حصل علي التدريبات المناسبة وشارك في حرب اليمن ثم بعد ذلك شارك فى حرب الاستنزاف وحرب 6 أكتوبر، وتولى منصب قائد قوات الحرس الجمهوري فى نهاية التسعينيات، كما شغل منصب محافظ الأقصر.

- المراحل الدراسية للواء محمود خلف

1964 تخرج من الكلية الحربية

1980 دكتوراة من أكاديمية ناصر العسكرية

- عام ١٩٦٦ شارك في حرب اليمن ضمن قوات الصاعقة التي قامت بأعمال بطولية بسبب طبيعة مسرح العمليات اليمني الذي تميز بالأراضي الوعرة والجبال.

- أثناء حرب أكتوبر كان يشغل رئيس أركان عمليات المجموعة ١٢٩ صاعقة والتي تعمل في نطاق الجيش الثاني الميداني وكانت مهمتهم تدمير الدبابات المعادية المتدفقة من اللواء 200 المدرع الإسرائيلي بقيادة الجنرال إبراهام مندلر.

- بعد حرب أكتوبر عين قائدًا للقوات الخاصة في الفترة من 1974 إلى 1984 ثم قائدًا للحرس الجمهورى في الفترة من ١٩٩٤ إلى ١٩٩٩.

- ثم عينه الرئيس الراحل مبارك محافظا للأقصر في ١٩٩٩ إلى ٢٠٠١.

- لم يتوقف عن العمل حتى الآن خصوصًا وهو يعمل مستشارًا لأكاديمية ناصر العسكرية العليا ولا يتوانى لحظة في حضور أي مؤتمر أو ندوه داخل القوات المسلحة أو الجامعات المصرية لينقل خبرته وعلمه للأجيال الحالية.

- اللواء محمود خلف يؤمن بأن القتال ليس فقط في ميدان المعركة أو الحروب وإنما في أي عمل يخدم مصلحة الوطن وكان من أهم الخبراء العسكريين والاستراتيجيين الذين واجهوا الإخوان بالفكر الصحيح ولم يتوقفوا عن مهاجمة فكرهم المتطرف عبر كل الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.