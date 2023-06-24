ضبط 4 ركاب بأقراص مخدرة وصاعق بمطار القاهرة

الزراعة في أسبوع: حملات على الشوادر.. والإفراج عن 160 ألف طن أعلاف

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، 3 ركاب يهربون أقراص مخدرة وأخر يخفي صاعقاً وردعاً، وذلك فور وصولهم من إيطاليا وفرنسا وتم ضبطهم بواسطة رجال الجمارك واتخاذ الإجراءات القانونية معهم واحالتهم إلى النيابة.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من ميلانو، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار تم ضبط راكب مصري بحوزته ٢٠ قرصاً مخدراً، بواسطة كل من مصطفى محمد ومصطفى مرسي ومحمود طلعت مأموري الجمرك تحت إشراف أحمد فتحي مدير الحركة.

والمحاولة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري يخفي صاعقاً و4 روادع محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ كما أفاد بذلك تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار، تم الضبط بواسطة كل من أحمد جمال رشدي ووليد جمال مأمورا الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة كل من عمرو غزال مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم تحت إشراف محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢.

والمحاولتان الثالثة والرابعة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القادمة من باريس، تم ضبط راكبين مصريين الأول معه ٨٩ قرصاً ترامادول المخدر والثاني ١٦٨ قرصاً لنفس العقار المخدر، تم الضبط بواسطة كل من إسلام ماهر وأمير محمود مأمورا اللجنة الجمركية ومصطفي صادق مأمور التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد حميدة مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم تحت إشراف أحمد فوزي مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف من أيمن عبد ربه شملول مدير الجمرك.

أمر احمد عبدالهادي مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٠ ضد الراكب الأول، وأمر احمد كحك مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧١ ضد الراكب الثاني، وأمر صبحي ربيع مدير الإدارة الثانية بتحرير محضري ضبط جمركي أرقام ٧٢ و ٧٣ ضد كل من الراكبين الثالث والرابع علي الترتيب، وذلك بعد العرض على كل من أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم احالة الركاب الأربعة للنيابة.