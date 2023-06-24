الصحة تقدم 3 نصائح لمن يصاب بجروح
كتب- إسلام لطفي:
قدَّمت وزارة الصحة 3 نصائح لمن يصاب بجروح خلال تأدية مهامه اليومي، موضحة أن الجروح المفتوحة تجعل الشخص عرضة للجراثيم.
وتمثلت النصائح في:
- الحفاظ على نظافة اليدين.
- عدم لمس جرح شخص آخر.
- تغطية الجروح دائمًا.
سوق مصراوى
-
أفضل هواتف ذكية في 2023 من الفئة الاقتصادية "6 آلاف جنيه"تفاصيل
-
بخصم حتى 35% أفضل باور بانك للسفر ورحلات الصيفتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات ومستلزمات للسيارة أقل من 99 جنيهًا بخصم حتى 39%تفاصيل
-
اشتري زيت و فلتر و مياه ردياتير بأسعار تبدأ من 104 جنيهات و تقسيطتفاصيل
-
ما هي أفضل صبغات الشعر الخالية من الأمونيا ولا تضر الشعر؟تفاصيل
-
أفضل محفظة جلدية للرجال 2023 بخصم حتى 22%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: