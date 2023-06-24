الصحة تقدم 3 نصائح لمن يصاب بجروح

كتب- إسلام لطفي:

قدَّمت وزارة الصحة 3 نصائح لمن يصاب بجروح خلال تأدية مهامه اليومي، موضحة أن الجروح المفتوحة تجعل الشخص عرضة للجراثيم.

وتمثلت النصائح في:

- الحفاظ على نظافة اليدين.

- عدم لمس جرح شخص آخر.

- تغطية الجروح دائمًا.