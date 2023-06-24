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الصحة تقدم 3 نصائح لمن يصاب بجروح

05:00 ص السبت 24 يونيو 2023
الصحة تقدم 3 نصائح لمن يصاب بجروح

نصائح لمن يصاب بجروح

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كتب- إسلام لطفي:
قدَّمت وزارة الصحة 3 نصائح لمن يصاب بجروح خلال تأدية مهامه اليومي، موضحة أن الجروح المفتوحة تجعل الشخص عرضة للجراثيم.
وتمثلت النصائح في:
- الحفاظ على نظافة اليدين.
- عدم لمس جرح شخص آخر.
- تغطية الجروح دائمًا.

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الاسعافات الأولية الإصابة بجروح الجروح المفتوحة الجراثيم

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