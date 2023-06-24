الزراعة في أسبوع: حملات على الشوادر.. والإفراج عن 160 ألف طن أعلاف

كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الانفوجراف الأسبوعي، في نسخته رقم 148، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي خلال الفترة من 16 وحتى 22 يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وخلال هذا الأسبوع تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أول محطة لإنتاج شتلات القصب في كوم أمبو، وكذلك محطة وادي الصعايدة بمركز إدفو، حيث رافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء أ.ح كرم سالم محمد سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض القيادات، كما تفقد أيضا عددا من المزارع البحثية والإرشادية بمركز البحوث الزراعية.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا ضم قيادات من الوزارة ومركز البحوث الزراعية، لبحث الاستعدادات وخطة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كما أعلن أنه تم خلال الفترة من 9/6/2023 حتى 15/6/2023، الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 82 مليون دولار.

فيما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ضعف البنية الجسدية للأسود في حديقة حيوان الإسكندرية، مؤكدة أن جميع الحيوانات بصحة جيدة، كما شهد المتحف الزراعي بالدقي إقبالا من المواطنين اليوم الجمعة؛ للاستمتاع بمعرض زهور الربيع المقام حاليا بالمتحف، ومستمر حتى نهاية الشهر.

كما أطلق مشروع تعزيز القدرة على المؤامة في البيئات الصحراوية "برايد"، وهي مبادرة لسيدات أصغر قرية في مصر، وهي قرية قارة أم الصغير جنوب شرق مدينة مرسى مطروح، حيث تم تقديم مشغولات يدوية وشنط إسعافات أولية لسيدات القرية.

وكثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من حملاتها على الشوادر ومنافذ بيع الأضاحي للتأكد من سلامتها، كما أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بيانا يوضح فيه علامات التأكد من سلامة الأضاحي واللحوم، كما استقبلت الإدارة المركزية للحجر الزراعي فريقا فنيا عمانيا؛ للاطلاع على نظام الصحة النباتية المطبق في المشاتل المصرية، حيث تم زيارة المشاتل المصرية للاطلاع على التدابير المتكاملة للصحة النباتية المطبقة لإنتاج شتلة معتمدة خالية من الآفات.

ونظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا بعنوان: طرق استخلاص زيت الزيتون والتعرف على جودته، لعدد من المستثمرين والعاملين فى مجال استخلاص وإنتاج زيت الزيتون، كما تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور ايمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية المحطات البحثية، المحطة البحثية بجنوب التحرير بمدينة بدر ومزرعة علي مبارك، فضلا عن مزرعة الثروة الحيوانية التابعة للمعمل المركزي للأغذية والأعلاف.