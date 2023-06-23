مايا مرسي تشارك في جلسة المبادرات الوطنية بمجال النهوض بالمرأة

كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، في جلسة بعنوان "المبادرات الوطنية في مجال النهوض بالمرأة وإدارة تطبيقات تدعم تمكينها "عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضمن فعاليات منتدى "دراسات" السادس بعنوان "دور المـــرأة في صنع السياسات، ومراكـــز الفكــــر والبحــــوث" والذي نظمه مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة والمجلس الأعلى للمرأة بالبحرين.

واستهلت مرسي، كلمتها قائلة "ونحن نتحدث اليوم عن دعم تمكين المرأة فمن الضروري أن نؤكد على أهمية أن تنعكس إحتياجات المرأة بقوة في سياسات دولنا فالمسألة ليست مجرد إنصاف للمرأة ولكن تمكين المرأة وتحقيق المساواة ضرورة لإزدهار ورفاهية مجتمعاتنا".

وأضافت أن الأبحاث تظهر دائما أن وجهات النظر المتنوعة بين الرجال والنساء تؤدي إلى إتخاذ قرارات وحلول أفضل وأكثر ابتكارًا لذلك علينا أن نخلق بيئة تساهم فيها المرأة بشكل كامل في إدارة مجتمعاتنا عبر تعيين النساء في المناصب القيادية وتوفير أطر عادلة وغير منحازة مما يسمح لأفضل المرشحين بالوصول إلى المواقع القيادية إلى جانب معالجة الحواجز المنهجية التي أعاقت تقدم المرأة لفترة طويلة جدًا وتعزيز الشفافية والمساءلة والجدارة.

كما أكدت رئيسة المجلس على أن مفهوم تمكين المرأة يجب أن يكون نهجاً أساسياً في كل من القطاعين العام والخاص لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة مشيرة إلى ضرورة العمل على تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تدعم تمكين المرأة في القطاع العام مثل ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة وتوسيع فرص النساء في المناصب القيادية.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص أكدت الدكتورة مايا مرسي أن تمكين المرأة يتطلب إنشاء أماكن عمل صديقة للمرأة من خلال تطوير سياسات تدعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية وتوفير فرص للتقدم الوظيفي وتعزيز ثقافة تقدير المساواة بين الرجل والمرأة من خلال الأخذ في الإعتبار إحتياجات المرأة في هياكل وممارسات كلا القطاعين مما يساهم في خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا للجميع.

وأكدت رئيسة المجلس، أن مصر أول دولة على مستوى العالم تطلق إستراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مما يؤكد إلتزام الدولة بتحقيق تمكين المرأة المصرية ورغبتها في لعب دور فعال في النهوض بالمرأة وتم إطلاق آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ الإستراتيجية هو " مرصد المرأة المصرية " الذي يتابع تنفيذ الإستراتيجية من خلال التطبيق الصارم لآليات المراقبة والتقييم ويتضمن المرصد أيضا "مرصد النساء في مجالس الإدارة" وهو مرصد متخصص يقوم بجمع بيانات عن النساء في مجالس إدارة الشركات المالية غير المصرفية والبورصة والقطاع المصرفي والمؤسسات العامة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق نموذج محفز سد الفجوة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي ويركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة وتغيير سياسات القطاع الخاص نحو توفير بيئة عمل أكثر استجابة ومساواة وصديقة للمرأة ومن خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص مع تبنى 6 إجراءات وهى التحول المؤسسى تنمية القدرات التغيير الفكري والسلوكي وزيادة الوعي السياسات البيانات والمنتجات المعرفية الخدمات.

وأوضحت أننا نؤكد على أهمية مشاركة المرأة في المواقع القيادية في كافة القطاعات مشيرة إلى أهمية التعليم في تأهيل الفتيات ليكن قيادات المستقبل.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي، كلمتها قائلة "حان الوقت لكسر الحواجز التي حدت من وصول المرأة إلى مجالس الإدارة وتمكينها من المساهمة بشكل كامل في حوكمة الشركات ونجاحها في جميع أنحاء العالم."

جدير بالذكر أن جلسة "المبادرات الوطنية في مجال النهوض بالمرأة وإدارة تطبيقات دعم تمكين المرأة "هدفت الى تسليط الضوء على أهمية المبادرات الوطنية للنهوض بالمرأة وتحقيق تمكين المرأة في العمل ومناقشة سياسات تعزيز دور المرأة وإستراتيجيات وصولها لمراكز قيادية ومشاركتها في صنع القرار بالإضافة لمبادرات التمكين الإقتصادي للمرأة لتحقيق نتائج أكثر إنصافاً رئيسة المجلس القومى للمرأة في جلسة بعنوان "المبادرات الوطنية في مجال النهوض بالمرأة وإدارة تطبيقات تدعم تمكينها" عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضمن فعاليات منتدى "دراسات" السادس بعنوان "دور المـــرأة في صنــــــــع السياســـــــات، ومراكـــز الفكــــر والبحــــوث" والذي نظمه مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة والمجلس الأعلى للمرأة بالبحرين.