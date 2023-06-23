بعد رئاسته صندوق التنمية الثقافية.. "قانوش" لمصراوي: مسئوليتي تسيير أعمال



كتب- محمد شاكر:

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، تولي الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، تسيير أعمال قطاع صندوق التنمية الثقافية، بجوار عمله، محل الدكتور هاني أبو الحسن الذي تم إنهاء انتدابه أمس، من رئاسة صندوق التنمية الثقافية.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، أكد الدكتور وليد قانوش، أن لديه خبرة كبيرة في إدارة صندوق التنمية الثقافية، نظرا لأنه تولى رئاسة مركز الإبداع بالإسكندرية عدة سنوات.

وحول خطته لإدارة الصندوق الفترة المقبلة، أكد أنه لم يدخل مكتبه حتى الآن، ولا أعلم تفاصيل الأمور كيف تسير حتى الآن، مؤكدًا أن فترة وجوده لن تستمر كثيرا لأن قرار رئاسته للصندوق تسيير أعمال بشكل مؤقت.

الفنان الدكتور وليد قانوش أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية، ومدير مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وقدم العديد من الإسهامات للمركز منذ عام 2011 حتى الآن، وكان قد شارك فى ترميم الأعمال الفنية والرسوم الحائطية بقصور رئاسة الجمهورية بالإسكندرية على مدار 25 عاما.

حصل قانوش ابن محافظة البحيرة على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الإسكندرية عام 1994، ثم استكمل الدراسات العليا وحصل على ماجستير فى التصوير جامعة الإسكندرية عام 2002.

وقدم رسالة الدكتوراة تحمل عنوان “التصوير المصرى الحديث من 1973 حتى 2000” فى فلسفة الفنون الجميلة فى التصوير، عام 2006.

يعد د. وليد قانوش عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وعضو جماعة الفنانين والكتاب بالإسكندرية، ويشغل حاليا منصب أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

معارض وجوائز

قدم قانوش العديد من المعارض الفنية منذ عام 2006 حتى الآن، ومن بينها “الأسود والألوان”، و"مساحة من الحرية" و"الحسين فوزي" و"التناقضات" و"أعمال صغيرة من مجموعة الألف حالة"، و"ظل امرأة" و"مسارات البهجة" و"هرم وقمر وشجر".

كذلك شارك في العديد من المعارض الجماعية خارج مصر، من بينها “معرض الفن المصرى المعاصر بالمملكة الأردنية” عام 2005، ومعرض الفن المصرى المعاصر فى مسقط العاصمة الثقافية للعالم العربى 2006.

كذلك شارك في معرض شباب الفنانين المصريين - المركز الثقافى المصرى - باريس - فرنسا 2007، والمعرض المصرى للفنون التشكيلية المقام ضمن الإحتفالية بأسبوع الفرانكفونية بالمركز الثقافى الفرنسى - نيودلهى - الهند مارس 2009 .

حاز على العديد من الجوائز التي توجت مسيرته، من بينها الجائزة الأولى في قسم التصوير فى صالون الشباب الخامس عشر 2003 ، والجائزة الثانية فى مسابقة النقد الفنى الموازية لصالون الشباب الثامن عشر 2007.

وحاز على الجائزة التشجيعية فى التصوير في بينالى بورسعيد القومى - ملتقى النصر 2007، والجائزة التشجيعية فى مسابقة المعرض الأول المجلس الأعلى للثقافة الدورة الثانية 2008.

- الجائزة التشجيعية فى مسابقة المعرض الأول بالمجلس الأعلى للثقافة 2009.

- جائزة خاصة فى بينالى بورسعيد القومى الثامن بمتحف النصر للفن الحديث ومكتبة مبارك العامة ببورسعيد مارس 2009 .