سلطة الطيران المدني تشارك في مؤتمر "اياتا" حول "التركيز على إفريقيا "



كتب- محمد عبيد:

شاركت سلطة الطيران المدني، في مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا"، تحت عنوان "التركيز على إفريقيا" والذى انعقد بأديس أبابا على مدار يومي ٢٠ و ٢١ يونيو الجاري بحضور ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولى للنقل الجوي ، ومحمد لطفي المدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا ، ورئيسة مفوضية الطيران المدني الإفريقي والعديد من رؤساء شركات الطيران الإفريقي ومصنعي الوقود العالمية وممثلي البنوك و شركات السياحة الافريقية.

ناقشت جلسات المؤتمر عدد من الموضوعات الهامة جاء على رأسها؛ التركيز على إفريقيا وتحسين السلامة التشغيلية وتفعيل برنامج تعاوني يعتمد على توافر البيانات اللازمة والداعمة لتقليل حوادث الطيران والحفاظ على السلامة الجوية ، وتسهيل عمليات نمو البنية التحتية للطيران والتي تتسم بالكفاءة والأمان والفعالية لمعيار التكلفة.

كما تم مناقشة سبل تعزيز تحرير الوصول إلى الأسواق الأفريقية من خلال سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ خدمات مالية آمنة وفعالة واعتماد معايير التجزئة الحديثة بما يسهم في مساعدة صناعة النقل الجوي الأفريقية على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 والمتفق عليه من قبل الصناعة ومنظمات الطيران المدني الدولية و الأمم المتحدة ، وتعزيز المسارات المهنية في مجال الطيران ويكفل تنوع الكفاءات والمهارات العاملة لتلبية المتطلبات المستقبلية لصناعة النقل الجوي.

وأكد الطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني خلال كلمته التى القاها خلال فاعليات المؤتمر على حرص وزارة الطيران المدني المصرى بتوطيد أواصر التعاون والتنسيق الدائمة مع الأشقاء الأفارقة من أجل تحقيق المنفعه العامة المشتركه والتكامل بين جميع بلدان القارة الإفريقية ، والتأكيد علي ضرورة الاهتمام بتحسين البنية التحتية للمطارات الإفريقية والمجال الجوي الإفريقي وتطوير المعدات الأرضية وغيرها من العوامل المناسبة ، التي تساهم في تهيئة وتأهيل المطارات الإفريقية وذلك قبل طرح آليات تنفيذ فكرة السماوات المفتوحة.