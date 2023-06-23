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النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

07:21 م الجمعة 23 يونيو 2023
  • عرض 7 صورة
    معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
  • عرض 7 صورة
    معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
  • عرض 7 صورة
    معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
  • عرض 7 صورة
    معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
  • عرض 7 صورة
    معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
  • عرض 7 صورة
    معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
  • عرض 7 صورة
    معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
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كتب- محمد نصار:
تستمر وزارة النقل في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وناشدت الوزارة اليوم على صفحتها الرسمية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصه بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

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معابر غير شرعية قضبان السكك الحديدية عبور شريط القطار وزارة النقل

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