مسابقة عمال الأوقاف ٢٠٢٢.. موعد استلام الناجحين العمل والأوراق المطلوبة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، موعد وإجراءات تسليم العمل للناجحين في مسابقة عمال المساجد ٢٠٢٢.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أنه سيتم تسليم العمل للناجحين في مسابقة العمال ٢٠٢٢، يوم الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور وقدره ٣٥٠٠ جنيه شهريا.

وجاءت المستندات المطلوبة على النحو التالي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي الوجهان (على أن تكون سارية) مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف.

3- إقرار موقع من المرشح أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية، بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال الأربع سنوات السابقة وعدم حصوله على مؤهل دراسي أعلى من الإعدادية.

4- نموذج الكشف الطبي من المجلس الطبي المختص بالتأمين الصحي وذلك لملء بياناته بمعرفة الموظف المختص وتوجيهه لأقرب مجلس طبي مختص بالتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي وعمل تحليل المخدرات.

5- شهادة الميلاد المميكنة.

6- صورة وثيقة ( قسيمة ) الزواج للمتزوج مع الأصل للاطلاع عليه.

7- أصل المؤهل الحاصل عليه.

8- شهاده تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

9- إقرار الذمة المالية.

10- إقرار الحالة الاجتماعية.

11- عدد أربع صور شخصية حديثة.

12- إقرار بقبول العمل بأي مديرية وفقا لاحتياجات الوزارة يوقعه أمام الموظف.

13- ملف لحفظ المستندات.

ثانيًا : تسلم المستندات بالإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.