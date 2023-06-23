رئيس جامعة عين شمس يتفقد مستشفى طب المسنين. صور

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كتب - مصراوي

تفقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بجولة تفقدية بمستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين التابعة لمستشفيات الجامعة، وبرفقته الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات ومدير مكافحة العدوى، الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق وممثل أسرة الشهيد أحمد شوقي، نجوى الفقي ممثل للمجتمع المدنى.

تفقد أجنحة المستشفي قبيل الاحتفالية التى تم تنظيمها بمناسبة حصول مستشفي الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، المعترف بها دوليا، لتكون أول مستشفي جامعي في مصر تحصل علي هذا الاعتماد.

وتعتبر مستشفي الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين الأولى والفائدة في الشرق الأوسط في تخصص طب المسنين الذي يشمل الكشف المبكر وعلاج ومتابعة كافة الأمراض المزمنة للمسنين.

وتشمل المستشفي عيادات خارجية لطب المسنين لعلاج كافة الأمراض المزمنة وعيادات تخصصية مثل عيادة الذاكرة للمسنين وعيادة عظام المسنين من مرضي الهشاشة والخشونة والسقوط المتكرر وعدم الاتزان، وأيضا عيادات للكشف المبكر و عيادة خاصة للرعاية التلطيفية لعلاج أعراض الأمراض المهددة للحياة كالسرطان و الدمنشيا المتقدمة.

وتحتوي المستشفى على رعاية مركزة و رعاية متوسطة بطاقة ٣٠ سرير، وقسم داخلي ووحدة للرعاية التلطيفية ومركز للتدريب المعرفي لمرضي الذاكرة.

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