مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك 2023، حيث تؤدى الصلاة بالمساجد والساحات المخصصة لذلك.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك هو "عيد الأضحى - يوم البشر والسرور والفرح والسعادة".

ودعت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة والخطباء إلى الالتزام بالنص الكامل لخطبة الجمعة على أقل تقدير، وعدم تجاوز الوقت المحدد لها.

وينشر "مصراوي" صلاة عيد الأضحى المبارك، طبقا لبيان المعهد القومي للبحوث الفلكية، على النحو التالي:

وأطلقت وزارة الأوقاف، الأربعاء، حملة نظافة واسعة في جميع مساجد الجمهورية والتي تستمر حتى صلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي ووطني وإنساني، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتي في إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ.

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