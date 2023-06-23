وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش حرب لأحد تشكيلات الجيش الثاني - فيديو وصور

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كتب - محمد سامى:

شهد الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كافه المهام التي توكل إليها بكفاءة وإقتدار.

حضر التفتيش، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وبدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفائتها فى كافة الأسلحة والتخصصات المختلفة لدعم قدرتها لتكون فى أعلى درجات الإستعداد القتالى.

وألقى اللواء أركان حرب محمـد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أشار فيها إلى أن مقاتلوا الجيش الثانى الميدانى يجددون العهد على بذل التضحيات لعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء والدفاع عن أمن الوطن وإستقراره ، والإستمرار فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة عالية وتحت مختلف الظروف.

ونقل الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير، الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال الجيش الثانى الميدانى، موكداً أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكافة الأفرع الرئيسية وتشكيلات القوات المسلحة لتكون فى أعلى درجات الإستعداد القتالى لحماية حدود مصر على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، وناقش عدد من الضباط وضباط الصف والجنود فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، مشيداً بمدى تفهم كافة العناصر المشاركة بالتفتيش للمهام المكلفين بها بما يحقق المنظومة القتالية المتكاملة التى ترتكز على المقاتل المحترف والأسلحة والمعدات المتطورة.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد الإجراءات المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الإستعداد القتالى للقوات، وناقش العناصر المشاركة فى التفتيش فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة للتأكد من استيعابهم لمنظومة التطوير والتحديث التى تمكنهم من آداء المهام على أكمل وجه.