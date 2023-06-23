مدير أوقاف القاهرة يقود حملة نظافة موسعة بمسجد عمرو بن العاص استعدادًا للعيد - صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير : محمود بكار

قاد الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، حملة نظافة موسعة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، استعدادا لعيد الأضحى.

وحرص مدير أوقاف القاهرة، على متابعة حملة النظافة داخل المسجد للشد من أزر القائمين على الحملة، والتأكيد من تنفيذها على الوجه المطلوب، بحضور الشيخ السيد عبدالمجيد وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، والدكتور أحمد عوض إمام المسجد.

وأطلقت وزارة الأوقاف، الأربعاء، حملة نظافة واسعة في جميع مساجد الجمهورية والتي تستمر حتى صلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي ووطني وإنساني، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتي في إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ.

وأشارت إلى أن صلاة عيد الأضحى تقام في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط وما تم في عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.