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BBC

السيسي يدعو شركات الدول المتقدمة لتمويل البنية الأساسية في إفريقيا

12:37 م الجمعة 23 يونيو 2023
السيسي يدعو شركات الدول المتقدمة لتمويل البنية الأساسية في إفريقيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب - مصراوي:

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، شركات الدول المتقدمة إلى تمويل البنية الأساسية في إفريقيا.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا، الجمعة:"فى مصر ودولنا كان القادة يقدمون وعودا كثيرة فى الانتخابات دون تحقيق جزء كبير منها".

وأضاف الرئيس السيسي: لما جيت اترشح للرئاسة مقلتش كده خالص، قلت معنديش حاجة أوعد بيها، إلا العمل والصبر، ولم أطلق مشروعا إلا عند افتتاحه"، متابعا:" مش عايزين نقول وعود ولا يتم تنفيذ منها إلا حاجات بسيطة جدا".

وتابع الرئيس السيسي:"لما كان في مخاطر للكوفيد العالم تحرك لمجابهته، ولما حصلت الحرب الروسية الأوكرانية العالم تحرك، والإجراءات تمت بفاعلية وحسم، إذا بالإرادة متوفرة".​

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