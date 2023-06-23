وفاة اللواء محمود خلف القائد الأسبق للحرس الجمهوري

كتب - مصراوي:

توفي صباح اليوم، اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، قائد الحرس الجمهوري، كبير الياوران، محافظ الأقصر الأسبق.

ونشرت الصفحة الرسمية للواء محمود خلف عبر "فيسبوك"، الجمعة:"توفى إلى رحمة الله تعالى، والدي اللواء دكتور محمود خلف، مستشار اكاديمية ناصر العسكرية العليا، قائد الحرس الجمهوري، كبير الياوران، محافظ الأقصر الأسبق.

وتابع:"صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي".