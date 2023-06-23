إعلان

BBC

وفاة اللواء محمود خلف القائد الأسبق للحرس الجمهوري

12:17 م الجمعة 23 يونيو 2023
وفاة اللواء محمود خلف القائد الأسبق للحرس الجمهوري

اللواء محمود خلف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - مصراوي:

توفي صباح اليوم، اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، قائد الحرس الجمهوري، كبير الياوران، محافظ الأقصر الأسبق.

ونشرت الصفحة الرسمية للواء محمود خلف عبر "فيسبوك"، الجمعة:"توفى إلى رحمة الله تعالى، والدي اللواء دكتور محمود خلف، مستشار اكاديمية ناصر العسكرية العليا، قائد الحرس الجمهوري، كبير الياوران، محافظ الأقصر الأسبق.

وتابع:"صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي".

WhatsApp Image 2023-06-23 at 11.47.59 AM

سوق مصراوى

وفاة اللواء محمود خلف القائد الأسبق للحرس الجمهوري مستشار أكاديمية ناصر العسكرية محافظ الأقصر الأسبق

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

السيسي يشكر نظيره الفرنسي على دعمه لمصر..