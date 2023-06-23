قرار عاجل لوزير التموين بشأن عمل المخابز والمطاحن خلال أيام عيد الأضحى
كتب - محمد سامي:
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بمنح المطاحن التموينية ( قطاع عام – قطاع خاص) إجازة لمدة 4 أيام متتالية خلال عيد الأضحى المبارك لمن يرغب بدءا من 27/6 حتى 30/6/2023، وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول على الإجازة إخطار مديرية التموين التابعة لها على أن تقوم المديرية باخطار شركة " سمارت”.
وشمل التوجيه لمديري المديريات، أن يتم التنسيق والإخطار بالمخابز التي تعمل في العيد والمخابز الممنوح لها إجازة، وأكد على صرف حصة أربعة أيام من الأقماح مقدمًا عن الفترة من 27/6 الى 30/6 للمخابز التي تعمل خلال إجازات العيد، مع قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية " سمارت" بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز وفقا لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل لهذه المخابز.
وتضمن التوجيه، تعديل مواعيد إتاحة صرف الحصص للمخابز من بعد الساعة 12 صباحا إلى الساعة الثانية صباحا على أن تقوم المطاحن بالبدء في الشحن للمخابز من بعد الساعة الثانية صباحا وحتى نهاية اليوم خلال الأيام من 23/6 الى 26/6/2023، مع إتاحة صرف يوم واحد للمخابز الحاصلة على إجازة يوم 30/6/2023 طبقا لمبيعات آخر يوم عمل.
وأكد التوجيه، التزام المطاحن التموينية بصرف الكميات التي تظهر على النظام دون تدخل منها، واستئناف العمل يوم 1/7/2023 بالنظام المعمول به حاليا.
وشدد التوجيه على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر الأرصدة من الاقماح والدقيق بالمطاحن التموينية وكذا توافر ارصدة الدقيق بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق كل مديرية.
ومن جهة أخرى وفيما يخص توريد القمح نص التوجيه على إيقاف العمل بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلي موسم 2023 اعتبارا من يوم 27/6 الى 30/6/2023 على ان يتم استئناف العمل اعتبارا من يوم 1/7/2023.
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