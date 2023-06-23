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السيسي يشارك في مأدبة عشاء للقادة المشاركين في قمة باريس

12:47 ص الجمعة 23 يونيو 2023
السيسي يشارك في مأدبة عشاء للقادة المشاركين في قمة باريس

الرئيس الفرنسي يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي (1

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كتب - محمد سامي:

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الإليزيه، للمشاركة في مأدبة عشاء أقامها الأول تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية المشاركين في قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد المنعقدة بباريس يومي ٢٢ و٢٣ يونيو الجاري.

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السيسي في فرنسا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مأدبة عشاء قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد

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