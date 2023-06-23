السيسي يشارك في مأدبة عشاء للقادة المشاركين في قمة باريس

كتب - محمد سامي:

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الإليزيه، للمشاركة في مأدبة عشاء أقامها الأول تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية المشاركين في قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد المنعقدة بباريس يومي ٢٢ و٢٣ يونيو الجاري.