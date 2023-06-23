الأرصاد تكشف طقس وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك
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كتب- يوسف عفيفي:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة من الجمعة 23 يونيو إلى الأربعاء 28 يونيو 2023.
ويتزامن خلال هذه الفترة، وقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، ويصل عدد أيام الإجازة للقطاع العام 7 أيام متصلة، كما يبلغ عدد أيام القطاع الخاص 6 أيام متصلة.
ويسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.
وأوضحت الأرصاد، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (32) درجة مئوية.
الجمعة والسبت 23 و24 يونيو 2023
شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
من الأحد 25 إلى الأربعاء 28 يونيو 2023
تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
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