حكومة وخاص.. عدد أيام إجازة العاملين بمصر في عيد الأضحى

كتب- يوسف عفيفي:

يبحث العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى، لقضاء أفضل الأوقات مع الأهل والأحباب بالتزامن مع إعلان الحكومة والقطاع الخاص موعد وعدد أيام هذه الإجازة.

ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، ويصل عدد أيام الإجازة للقطاع العام 7 أيام متصلة، كما يبلغ عدد أيام القطاع الخاص 6 أيام متصلة.

ويرصد "مصراوي" تفاصيل الإجازة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص على النحو التالي:

أولا- القطاع الحكومي

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاءت أيام الإجازة على النحو التالي:

- الثلاثاء 27 يونيو، إجازة يوم وقفة عرفات.

- الأربعاء 28 يونيو، إجازة أول أيام عيد الأضحى.

- الخميس 29 يونيو، إجازة ثاني أيام عيد الأضحى.

- الجمعة 30 يونيو، إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.

- السبت 1 يوليو، إجازة رابع أيام عيد الأضحى.

- الأحد 2 يوليو، إجازة خامس أيام عيد الأضحى.

- الاثنين 3 يوليو، إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ثانيا- القطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل، أن إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو تبدأ اعتبارا من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023، مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة، وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة، وتم اعتبار يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 بدلا من إجازة ذكرى ثورة (30 يونيو).

وجاءت أيام الإجازة على النحو التالي:

- الثلاثاء 27 يونيو، إجازة يوم وقفة عرفات.

- الأربعاء 28 يونيو، إجازة أول أيام عيد الأضحى.

- الخميس 29 يونيو، إجازة ثاني أيام عيد الأضحى.

- الجمعة 30 يونيو، إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.

- السبت 1 يوليو، إجازة رابع أيام عيد الأضحى.

- اعتبار الأحد 2 يوليو بدلا من إجازة ذكرى ثورة (30 يونيو).